Суд вернул в полицию дело польского политолога Мацейчука

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мытищинский суд Московской области во вторник не стал рассматривать административное дело в отношении польского политолога Томаса Мацейчука, которого подозревают в нарушении миграционного законодательства.

"Административный материал в отношении Мацейчука возвращен в подмосковное УФМС в связи с нарушениями, препятствующими рассмотрению дела в суде", - сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова. Она уточнила, что Мацейчук не был задержан.

В суде пояснили, что после устранения нарушений, полиция может вновь обратиться с данным делом.

Полиция вменяет Мацейчуку правонарушение, предусмотренном ст. 19.27 КоАП РФ (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета) . В случае признания виновным в совершении правонарушения, ему грозит наказание вплоть до выдворения из России.

Ранее во вторник сообщалось, что к Мацейчуку, который является постоянным участником российских телевизионных ток-шоу, пришли с обыском по его месту жительства в России. По некоторым данным, следственные действия проводились в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни.