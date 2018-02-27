На виновника конфликта на борту самолета "Женева-Москва" завели дело по двум статьям

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На москвича, устроившего пьяный дебош на борту самолета и оказавшего сопротивление полицейским при задержании, заведено уголовное дело, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, нарушившего общественный порядок на воздушном судне. Он подозревается в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 213 УК РФ и ст. 318 УК РФ)", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По данным следствия, 23 февраля 40-летний житель Москвы, уроженец Украины, в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт с пассажирами и бортпроводниками на борту самолета сообщением "Женева - Москва", о чем командир воздушного судна сообщил диспетчеру управления воздушным движением.

"После посадки воздушного судна в аэропорту "Шереметьево" прибывшие к трапу самолета сотрудники транспортной полиции задержали мужчину. При оформлении протокола об административном правонарушении подозреваемый нанес сотруднику полиции удар кулаком в лицо", - сказала Петренко.

Со своей стороны представитель столичного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила "Интерфаксу", что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения дебоширу.