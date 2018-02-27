Попавший в ДТП в Башкирии микроавтобус ехал в Челябинскую область

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Микроавтобус с двенадцатью пассажирами, столкнувшийся с фурой в Иглинском районе Башкирии, ехал из Уфы в Усть-Катав (Челябинская область), сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УГИБДД по республике во вторник.

"Микроавтобус следовал по маршруту Уфа - Усть-Катав", - сказал сотрудник пресс-службы.

Личности жертв автоаварии в настоящее время устанавливаются.

По предварительным данным, около 15:30 по московскому времени во вторник на 1546 км федеральной автодороги М5 близ Улу-Теляка столкнулись грузовик МАН и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В салоне автобуса могли находиться 12 пассажиров.

По предварительным данным УГИБДД по Башкирии, в результате ДТП погибли девять человек, еще трое госпитализированы с различными травмами.