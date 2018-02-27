Европейский университет отверг претензии Полтавченко к состоянию здания вуза

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Европейский университет ответил на заявления губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко о том, что вуз довел Малый мраморный дворец (особняк Кушелева-Безбородко) до удручающего состояния.

"Безобразным" можно было бы назвать состояние дворца в 1994 году, когда Европейский университет в него въехал. В тот момент в здании Малого мраморного дворца находился Институт охраны труда. Здесь были оборудованы машинные цеха, различные лаборатории, стояла огромная барокамера, хранились опасные реактивы", - говорится в сообщении на сайте вуза.

В вузе подчеркивают, что "Европейский университет потратил немало времени и сил, чтобы привести Малый мраморный дворец в порядок".

"Университет своевременно производил все необходимые ремонтные и реставрационные работы, указанные в охранных обязательствах, и не только - например, чтобы уберечь уникальную библиотеку мы полностью отремонтировали кровлю, следили за состоянием всех коммуникаций. Даже пресловутые пластиковые окна, размещенные в дворовой части, были установлены для того, чтобы поддержать необходимый температурный режим в здании, защитить его от влаги и бактерий", - отмечается в сообщении.

В вузе напоминают, что с 2013 года университет готовил инвестиционный проект, в рамках которого планировалось "вернуть особняку Кушелева-Безбородко былую роскошь и в то же время сделать это здание современным образовательным и научным центром". Разработанный французским архитектором проект был поддержан Советом по сохранению культурного наследия Петербурга, инвестпроект находился на финальном утверждении, но город решил от него отказаться.

Во вторник на заседании городского правительства Полтавченко заявил, что Европейский университет оставил после себя Малый мраморный дворец в безобразном состоянии. По его словам, объект требует серьезного ремонта и реставрации. После завершения работ в нем расположится Академия цифровых технологий.

Как сообщалось, в конце 2017 года Европейский университет в Санкт-Петербурге передал в управление Смольного Малый мраморный дворец (особняк Кушелева-Безбородко) на Гагаринской улице. Сам университет полностью переехал в новое здание рядом еще в ноябре.

В настоящее время вуз лишен образовательной лицензии. Занятия в университете не ведутся, однако сотрудники ведут научную работу, в вузе проходят открытые лекции.

Малый Мраморный дворец - историческое здание в стиле итальянского ренессанса, построенное по проекту Шмидта в 1857-1862 годах для графа Кушелева-Безбородко. Европейский университет размещался в особняке с момента основания в середине 1990-х годов.