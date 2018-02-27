Глава МИД Ирака сообщил об интересе Багдада к С-400

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Багдад может купить российские зенитные ракетные системы С-400, этот вопрос изучается, заявил глава МИД Ирака Ибрахим Аль-Джафари

"Данный вопрос изучается самым внимательным образом", - сказал министр журналистам в Москве, отвечая на вопрос о возможной покупке С-400.

"По итогам его изучения будут приняты решения, направленные на укрепление (безопасности) нашей страны", - сказал Аль-Джафари

Он заявил, что Багдад готов к решительным мерам, которые позволят улучшить безопасность страны.

8 февраля посол России в Багдаде Максим Максимов сказал "Интерфаксу", что Ирак может направить заявку на покупку С-400. "Надеюсь, с иракской стороны поступят новые заявки на закупки вооружений отечественных производителей. Это же касается и ЗРК С-400 "Триумф". Когда получим соответствующий запрос от правительства Ирака, будем его обсуждать", - сказал Максимов.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай.

Официально сообщалось также о подписании контракта на поставку четырех дивизионов С-400 Турции. Поставки планируется начать в марте 2020 года.