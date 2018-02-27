Адвокат депутата Резника заявил об отсутствии доказательств вины его клиента у суда Мадрида

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемый испанскими властями в причастности к организованному преступному сообществу депутат Госдумы Владислав Резник не виновен, заявил его адвокат Александр Гофштейн.

"Доказательства, уже представленные в мадридском суде, как и все остальные материалы дела, свидетельствуют о его полной непричастности к тем преступлениям, в совершении которых его обвиняют", - сказал "Интерфаксу" адвокат.

По его словам, "дело, в рамках которого его обвиняли в отмывании, участии в преступном сообществе, просто рассыпалось".

"Выяснилось, что каждая затраченная копейка документально подтверждена, имеет легальное происхождение, все налоги уплачены. Просто ничего не осталось от обвинения", - отметил Гофштейн.

"Чтобы как-то спасти дело, прокуроры начали припоминать старые дела, пользуясь какими-то заготовками, задавать вопросы относительно совершенных в РФ громких насильственных преступлений, как правило, убийств. Слышал ли он, например, об убийстве Галины Старовойтовой, знает ли что-нибудь по этому поводу и тому подобное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "ничего, кроме удивления, граничащего с возмущением, такая работа обвинения вызвать не может".

Он сообщил, что в настоящий момент мадридский суд продолжает рассмотрение дела группы россиян и граждан Испании, в том числе и депутата Госдумы Резника. "Сейчас его допрашивают адвокаты. Думаю, что в этой части судебного заседания будет вбит, если не последний, то очень большой гвоздь в гроб обвинения, который стоил депутату Резнику и его семье 10 лет тревожной жизни", - сказал защитник.

Он отметил при этом, что еще полтора года назад в ходе судебного разбирательства прокурор попросил пять с половиной лет лишения свободы для Резника в качестве наказания.