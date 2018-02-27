Самолеты США и Германии провели разведку у границ Калининградской области

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Два американских и один германский разведывательный самолет во вторник совершили длительные полеты вблизи морских и сухопутных границ России на юге Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, по их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным COMER49, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов совершал полет по периметру сухопутных границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы.

Тем временем вблизи морских границ области в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтики курсировал патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168438 и позывным MADFX12, поднявшийся с авиабазы Лоссимут в Шотландии. В этом же районе был зафиксирован полет морского разведчика ВМС Германии P-3C Orion с бортовым номером 60+05.

Как сообщалось, на минувшей неделе американские военные самолеты регулярно проводили разведку у границ Калининградской области, а также осуществили несколько полетов вблизи границ Ленинградской и Псковской областей. В частности, в прошлый четверг стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой полет вблизи границ сразу Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, а также Белоруссии. На минувшей неделе у границ Калининградской области был также зафиксирован полет самолета управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1.

По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последнее время совершают военные самолеты США и других стран НАТО вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области, вероятно, связаны со сведениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".