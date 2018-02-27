Водителя фуры назвали вероятным виновником смертельного ДТП в Башкортостане

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту гибели девяти человек в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Иглинском районе Башкирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по республике во вторник.

"По предварительным данным следствия, водитель грузового автомобиля "Ман", следовавшего в сторону Уфы, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение со встречным пассажирским автобусом и последующее опрокидывание автомашин в кювет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Собеседник агентства уточнил, что в результате ДТП от полученных травм на месте погибли восемь пассажиров и водитель автобуса. Двое пассажиров с тяжелыми травмами направлены в Ашинскую городскую больницу, еще двое - в Иглинскую районную больницу.

Около 15:30 мск на федеральной автодороге М5 на 1546 км, близ Улу-Теляка столкнулись грузовик МАН и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В салоне автобуса находились 12 пассажиров.