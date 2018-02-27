Лидер петербургского отделения "Открытой России" арестован на 25 суток

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Координатор петербургского отделения движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров заключен под стражу в Петербурге по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, постановление во вторник вечером вынес Смольнинский районный суд. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.

А.Пивоваров привлечен к административной ответственности по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

О каком именно митинге идет речь, пресс-служба не сообщила. Однако накануне сообщалось, что Смольнинский районный суд арестовал также на 25 суток жителя Петербурга Артема Гончаренко за нарушение административного законодательства во время акции сторонников Алексея Навального в северной столице 28 января.