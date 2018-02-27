Мужчина устроил стрельбу в многоэтажке в Казани

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Казани выясняют обстоятельства ночной стрельбы, в результате которой ранены два человека, один из них - полицейский.

По информации источника знакомого с ситуацией, ЧП произошло в одном из многоэтажных домов на улице Авангардной в Казани.

"По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил двоих, один них участковый, прибывший на вызов", - сказал собеседник агентства.

По сведениям информагентства "Татар-информ", стрелок - известный в доме дебошир, который регулярно злоупотребляет алкоголем.