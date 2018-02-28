СК проверит выложенное на YouTube заявление о коррупции в ГИБДД Сургута

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал провести проверку публичного заявления сотрудника ГИБДД Сургута о коррупции в местных органах внутренних дел, сообщает во вторник сайт ведомства.

"В социальных сетях распространяется открытое обращение сотрудника ГИБДД Сургута, который заявил о коррупции в местном руководстве полиции. Также упоминается, что следственное управление СК по Ханты-Мансийскому автономному округу не реагирует на его заявления", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить работу своих подчиненных в регионе, узнать, действительно ли им поступали такие обращения и как по ним проводились проверки, "а также незамедлительно провести проверку по сути самого сообщения о преступлении и по результатам проверки принять законное и обоснованное решение".

Ранее командир роты отдельного батальона ГИБДД Сургута капитан Сергей Иванов выложил в YouTube свое видеообращение на имя Бастрыкина. Он пояснил, что вынужден обратиться к главе СК напрямую, поскольку региональные инстанции игнорируют его заявления о многочисленных фактах коррупции в руководстве ГИБДД.