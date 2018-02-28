Родственников жертв катастрофы Ан-148 освободят от уплаты долгов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Родственников жертв недавней авиакатастрофы Ан-148 в Московской области могут освободить от уплаты долгов погибших, причем речь идет не только о кредитах, но и о коммунальных услугах и других финансовых обязательствах, сообщает в среду газета "Известия".

Соответствующие предписания органам местного самоуправления дала правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, говорится в публикации.

Издание ознакомилось с документом, в котором местным властям рекомендовано погасить, в числе прочего, кредиты, задолженности по оплате коммунальных услуг и другие финансовые обязательства жертв авиакатастрофы. В списке указаны 19 регионов, где жили погибшие и проживают их семьи, пишут "Известия".

В свою очередь в правительстве Московской области газете сообщили, что у одного из погибших, который был зарегистрирован в регионе, имеются непогашенные кредиты банка ВТБ-24 на сумму порядка 3 млн рублей. "ГУ МЧС России по Московской области обратилось с официальным письмом в банк с просьбой рассмотреть возможность реструктуризации данных кредитов. В настоящее время банк прорабатывает такую возможность", - заявили изданию в правительстве региона.

В правительстве Саратовской области (там жили почти все члены экипажа Ан-148) рассказали "Известиям", что рекомендации правкомиссии поступили 26 февраля и находятся на рассмотрении в администрации Саратова. В регионе напомнили, что ранее было принято решение о предоставлении семьям погибших по 1 млн рублей материальной помощи.

В администрации Тамбовской области, где жил командир Ан-148 Валерий Губанов, газете сообщили, что его семье уже выплатили компенсацию 1 млн рублей из резервного фонда региона.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек, все они погибли.