По факту ДТП с микроавтобусом в Башкирии возбуждено уголовное дело

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту гибели девяти человек в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Иглинском районе, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии в среду.

"В настоящее время водитель грузовика задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В отношении него следственным подразделением отдела МВД России по Иглинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.264 УК РФ о совершении ДТП, повлекшем гибель девяти человек", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, житель Аскинского района республики, 1977 года рождения, "управляя грузовиком "Ман", допустил занос прицепа, груженного щебнем, с выездом на встречную полосу", где столкнулся с пассажирским микроавтобусом "Мерседес Спринтер".

В результате столкновения водитель микроавтобуса, житель Челябинской области, а также восемь пассажиров, в возрасте от 20 до 66 лет, жители Башкирии, Челябинской и Оренбургской областей погибли на месте происшествия.

Еще двое пострадавших: жительница Уфы, 1988 года рождения, и жительница Челябинской области, 1952 года рождения, с различными травмами госпитализированы в больницу Аши. Два пассажира - жители Уфы и Усть-Катава, 1995 года рождения после оказания медицинской помощи отпущены, отмечается в сообщении.

Около 15:30 мск во вторник на федеральной автодороге М5 на 1546 км, близ Улу-Теляка столкнулись грузовик МАН и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В салоне автобуса находились 12 пассажиров.

Автобус следовал по маршруту Уфа-Усть-Катав. Регулярные пассажирские перевозки по данному межмуниципальному маршруту осуществлял индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Челябинской области.