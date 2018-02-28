Второй фигурант дела об убийстве брянского таксиста признан виновным лишь в угоне

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Второй фигурант уголовного дела об убийстве брянского таксиста признан виновным лишь в угоне автомобиля

Брянский областной суд признал невиновным жителя города Карачев в разбое и убийстве таксиста, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ведомства Галина Кубекина.

По версии следствия, в октябре 2016 года двое 24-летних мужчин в состоянии алкогольного опьянения завладели сумкой с 1300 рублями и банковской картой водителя такси, затем забили его насмерть ножом, лопатой и вилами, а машину угнали.

"В декабре прошлого года один из обвиняемых был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за разбой, убийство и угон машины. Что же касается второго обвиняемого, то 21 февраля этого года присяжные заседатели сочли его вину недоказанной. 27 февраля Брянский областной суд признал его невиновным в разбое и убийстве", - отметила Галина Кубекина.

Этим же вердиктом молодой человек признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля потерпевшего, совершенного группой лиц по предварительному сговору) и приговорен судом к 5 годам колонии общего режима.