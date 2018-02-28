Полиция взяла на контроль более 2 тыс. интернет-ресурсов для борьбы с экстремизмом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Под контролем органов внутренних дел в рамках борьбы с экстремизмом находятся более двух тысяч ресурсов, включая соцсети, заявляет глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"В настоящее время на контроле находится более двух тысяч ресурсов, включая популярные социальные сети. В прошлом году по материалам МВД в установленном порядке признано экстремистскими и запрещено четыре организации", - сказал Колокольцев в ходе выступления на итоговой коллегии ведомства за 2017 год.

Он отметил, что в ряде субъектов РФ были задержаны активные участники особо опасных националистических группировок.

"Серьезное внимание уделялось пресечению попыток распространения деструктивной идеологии в интернете. Его возможности все чаще используются лидерами радикальных структур для вербовки новых членов, координации действий и организации экстремистских акций", - сказал Колокольцев.

Министр отметил, что МВД также проводит масштабную профилактическую работу, преимущественно ориентированную на молодежь. "Реализуется комплекс мер по раннему предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве. Резонансных происшествий, способных спровоцировать эскалацию напряженности в обществе не допущено", - подчеркнул глава МВД. Он добавил, что количество "деяний насильственного характера в этой сфере снизилось в 2,5 раза за три года".