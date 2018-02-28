Присяжные признали новосибирского экс-милиционера виновным в убийстве 19 женщин

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт 52-летнему жителю Новосибирска Евгению Чуплинскому, обвиняемому в серийных убийствах. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник прокурора региона Дмитрий Лямкин.

"Присяжные единогласно признали его виновным без снисхождения", - сказал он.

Предполагается, что суд назначит подсудимому наказание 6 марта.

Дело рассматривается в Новосибирском областном суде с участием присяжных по ходатайству подсудимого с середины декабря 2017 года в закрытом режиме.

Чуплинский обвиняется в убийстве 19 женщин и краже имущества (пункт "а" части 2 статьи 105, часть 1 статьи 158 УК РФ).

По версии следствия, бывший сотрудник вневедомственной охраны убивал и расчленял женщин еще с 1998 года, последний труп обнаружен летом 2006 года.

Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своем автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, а отдельные части разбрасывал на обочинах дорог и свалках.

Его жертвами становились девушки, оказывавшие интимные услуги. Возраст потерпевших составлял от 18 до 31 года.

Свою вину фигурант не признал. Экспертами он признан вменяемым.

Выйти на след маньяка удалось лишь в 2016 году благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям.

В ходе отработки различных версий на причастность к совершению преступлений было проверено более 5 тыс. мужчин, допрошено свыше 8 тыс. свидетелей, проведено более 300 экспертиз.

Объем уголовного дела составил более 70 томов.