Жители Восточной Гуты не смогли воспользоваться второй гуманитарной паузой из-за обстрелов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вторые сутки мирные жители не могут воспользоваться гуманитарной паузой в Восточной Гуте из-за минометного обстрела со стороны террористов, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"По завершении второй гуманитарной паузы ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту в связи с минометными обстрелами со стороны боевиков", - сказал Золотухин в среду российским журналистам.

По его словам, машины скорой помощи и автобусы, предназначенные для мирных жителей, продолжают дежурить у гуманитарного коридора в поселении Мухайам аль-Вафидин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 по местному времени. Первая гуманитарная пауза накануне была сорвана боевиками.