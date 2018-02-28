Жительница Магадана довела приемного ребенка до инвалидности ради соцвыплат

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Жительница Магадана предстанет перед судом за то, что ради социальных выплат довела до инвалидности взятого под опеку ребенка.

Главное следственное управление СК РФ сообщает, что женщина в 2008 году взяла на воспитание мальчика-сироту. В течение нескольких лет она умышленно недокармливала ребенка и заставляла принимать определенные медпрепараты, в результате чего мальчик был доведен до истощения.

В 2010 году медики признали ребенка инвалидом из-за выявленного у него серьезного заболевания желудочно-кишечного тракта. "Для сохранения статуса инвалидности у мальчика женщина на протяжении почти семи лет продолжала поддерживать его тяжелое состояние", - говорится в сообщении.

В итоге опекунша получила в различных соцучреждениях региона пособия на ребенка на сумму более 4 млн рублей.

Женщина обвиняется по ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п."б" ч.2 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч.4 ст.159.2 (мошенничество при получении выплат) и п."б" ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).