Предполагаемый виновник ДТП с девятью погибшими в Башкирии арестован

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Иглинский районный суд Башкирии арестовал водителя грузовика, предположительно, спровоцировавшего ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли девять человек.

"По ходатайству следователя отдела МВД по Иглинскому району суд арестовал водителя", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД по республике в среду.

Ранее сообщалось, что водитель фуры - житель Аскинского района республики, 1977 года рождения, задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

По предварительным данным, мужчина, управляя грузовиком, допустил занос прицепа, груженного щебнем, с выездом на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

Во вторник днем на федеральной автодороге М5 на 1546 км, близ Улу-Теляка столкнулись грузовик "МАН" и микроавтобус "Мерседес Спринтер".

В результате столкновения водитель микроавтобуса, житель Челябинской области, а также восемь пассажиров в возрасте от 20 до 66 лет, жители Башкирии и Челябинской области, погибли на месте происшествия. Двое пострадавших - жительницы Уфы и Челябинской области с различными травмами госпитализированы в больницу Аши, еще два пассажира - жители Уфы и Усть-Катава после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Автобус следовал по маршруту Уфа - Усть-Катав. Регулярные пассажирские перевозки по данному межмуниципальному маршруту осуществлял индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Челябинской области.