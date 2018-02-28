У приземлившегося в Казани самолета Cessna оказалось повреждено шасси

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - При приземлении частного самолета Cessna в Казани, из-за которого оказалась заблокирована взлетно-посадочная полоса аэропорта, у воздушного судна было повреждено шасси, сообщили "Интерфаксу" в Приволжском главке СК на транспорте,

"При приземлении у самолёта повредилось шасси и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились три пассажира и три члена экипажа. Никто из них не пострадал", - уточнил собеседник агенства.

​По его словам, инцидент произошёл в 16:34. В это время в аэропорту Казани произвел посадку чартерный самолет С750 из Барселоны.

В СК отметили, что к выяснению обстоятельств инцидента в аэропорту "Казань" подключились следователи.

Ранее сообщалось, что около 19:40 аэропорт возобновил работу. Аварийный самолет удалось отбуксировать с летного поля.