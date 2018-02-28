Разгневанный муж попавшей в ДТП петербурженки устроил стрельбу на месте аварии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Петербурге, ранены три человека.

"Женщина, автомобиль которой попал в ДТП под Володарским мостом, позвонила мужу, который прибыл с ружьем на место аварии и ранил двух человек", - сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в среду. Конфликт пресекли полицейские, прибывшие на место происшествия по вызову.

Полицейский сделал предупредительный выстрел вверх, на который вооруженный мужчина не среагировал. После этого он открыл огонь на поражение и ранил вооруженного мужчину. Раненые госпитализированы. Сотрудник полиции, применивший оружие, не пострадал.

Позднее стало известно, что конфликт возник после столкновения автомобилей "Вольво" и "Форд". Муж женщины-водителя "Форда" приехал по ее звонку и открыл стрельбу из ружья. По информации следователей, он был пьян. Когда на место прибыл полицейский, водитель "Форда" угрожал ему убийством.

Следственный комитет возбудил в отношении стрелявшего уголовное дело о покушении на убийство двух человек и посягательстве на жизнь полицейского.