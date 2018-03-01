Сотрудники почты обнаружили в посылке автомат Калашникова

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники "Почты России" обнаружили автомат Калашникова в посылке, направленной из Москвы в Приморье, говорится в сообщении компании.

"Днем 28 февраля в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в Москве специалисты службы безопасности "Почты России" выявили в одном из почтовых отправлений охолощенное огнестрельное оружие - автомат Калашникова АК-103, а также несколько коробок со свето-шумовыми патронами", - говорится в сообщении.

Посылка была отправлена из Москвы в Приморский край. Оружие и информация об отправителе и получателе переданы правоохранительным органам. Отмечается, что случившееся не сказалось на обработке почты.

Ранее на этой неделе специалисты службы безопасности Почты России обнаружили в почтовых отправлениях два карабина Симонова и пулемет Калашникова, предназначенных для стрельбы холостыми патронами, говорится в сообщении. Посылка была отправлена из Москвы в Забайкальский край.