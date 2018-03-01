МЧС РФ отправит следующий гуманитарный конвой в Донбасс 29 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - МЧС России направит очередную автоколонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в конце марта этого года, сообщил статс-секретарь - замглавы ведомства Олег Баженов.

"На 29 марта мы планируем очередную автоколонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса", - сказал Баженов в четверг на заседании комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины, которое прошло в Совете Федерации.

Он напомнил, что в период с августа 2014 года МЧС России совместно с другими ведомствами, субъектами РФ во взаимодействии с международными благотворительными организации доставляют гуманитарные грузы для населения Донбасса.

За прошедшее время в регион были направлены 74 сводных автоколонны, они доставили 73 тонны гуманитарного груза.