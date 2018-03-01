Решение о легализации обмена криптовалют передали на уровень правительства РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минфин и ЦБ РФ так и не пришли к соглашению по вопросу легализации обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и другое имущество; окончательное решение должно принять правительство, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на организованной Внешэкономбанком конференции "Криптосреда".

"По вопросу, легализовать или нет в РФ торговлю криптовалютами, которые не являются продуктами ICO, то есть это пресловутый биткойн, есть разные точки зрения. Исполнителем поручения президента в этой части являемся мы с ЦБ. Мы не договорились. Это вопрос, который за нас предстоит решить правительству. Посмотрим, какое будет принято решение", - сказал замминистра.

Как сообщалось в январе, у Минфина и ЦБ возникли разногласия в рамках подготовленного ими законопроекта "О цифровых финансовых активах" по вопросу обмена криптовалют. По мнению Банка России, данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования.

Минфин, в свою очередь, полагает, что, так как сделки с криптовалютами получили достаточно широкое распространение, законодательный запрет на их совершение может привести к созданию условий для использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

По мнению Минфина, предлагаемое законопроектом закрепление определения криптовалюты как имущества в электронной форме, а также устанавливаемый особый порядок совершения на территории РФ сделок с ней только через операторов обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным требованиям, позволит существенно снизить риски мошенничества, легализации преступных доходов, а также будет способствовать созданию прозрачного налогового режима для операций с криптовалютами. Последнее приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет, отмечал Минфин.

Ранее во вторник в Минкомсвязи заявили о возможном появлении биржи по обмену криптовалют в РФ.