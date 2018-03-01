Подростка приговорили к году условно за нападение на бойца Росгвардии на акции 12 июня

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в четверг приговорил к одному году условно подростка за нападение на сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции оппозиции в Москве 12 июня 2017 года.

Как передает корреспондент "Интерфакса", это следует из оглашенного в четверг приговора судьи Дмитрия Гордеева.

Суд и следствие установили, что молодой человек, участвуя в несанкционированном митинге на Тверской улице Москвы 12 июня, "с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти, распылил в лицо полицейского аэрозоль из газового баллончика, причинив ему химический ожог глаз".

12 июня 2017 года в ряде регионов РФ прошли акции оппозиции. По данным МВД, в Москве за нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства были доставлены более 150 человек, в Петербурге - 500 человек. Позднее в отношении одного из участников мероприятия было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении бойца Росгвардии.

16 июня 2017 года задержанный по уголовному делу несовершеннолетний молодой человек с санкции Басманного суда Москва был отправлен под домашний арест. В начале расследования он отрицал причастность к преступлению, однако в судебном процессе признал вину.