Шойгу заявил о создании новейшего вооружения без дополнительных трат из бюджета

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - России не потребовалось выходить за рамки бюджета при создании новейших систем вооружения, названных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Все разработки перспективных систем оружия были реализованы в рамках утвержденной президентом государственной программы вооружения, то есть строго в рамках выделенных лимитов бюджетных средств", - сказал Шойгу журналистам в четверг.

"Причем, эти затраты, как на разработку, так и на реализацию данных проектов были на порядки меньше, чем тратят наши заокеанские коллеги. Здесь уместно процитировать Владимира Семеновича Высоцкого: "А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед", - заявил министр обороны РФ.