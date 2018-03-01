Липецкий полицейский погиб под машиной пытавшихся остановить лихача сослуживцев

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Липецкий полицейский погиб при исполнении служебных обязанностей, сообщила в четверг пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, ночью 1 марта на 15-м километре трассы "Липецк-Грязи" экипаж ДПС, преследуя 18-летнего правонарушителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля "Хендай акцент" и двигавшегося со скоростью около 180 км/ч, наехал на своего коллегу.

"Столкновение произошло в момент, когда старший лейтенант полиции вышел из патрульного автомобиля, припаркованного на обочине, и попытался с помощью жезла и свистка остановить автомобиль нарушителя. От полученных травм полицейский скончался", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время водитель иномарки и ее владелец установлены. Назначен ряд судебных экспертиз.