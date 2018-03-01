Промышленность приступила к изготовлению МБР "Сармат"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Предприятия промышленности приступили к изготовлению элементов межконтинентальной баллистической ракеты (МБРР) "Сармат", видео с испытаний которой показал сегодня Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщил командующий РВСН России генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Кооперацией предприятий промышленности осуществляется изготовление элементов ракеты, проводятся испытания агрегатов ракетного комплекса, все работы находятся в графиках", - заявил Каракаев.

По его словам, ракета не имеет аналогов в мире и значительно превосходит предшественников по боевой эффективности. Универсальность боевой платформы МБР "Сармат" и беспрецедентная масса полезной нагрузки позволяет оснащать ее разделяющуюся головную часть всеми типами боевых блоков, в том числе и перспективных, подчеркнул Каракаев.

"Новая ракета может поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Система управления ракетного комплекса обеспечивает высокую точность наведения боезарядов", - сказал командующий РВСН.

Он подчеркнул, что "Сармат" оснащается самыми современными средствами противодействия, которые позволяют преодолевать любые противоракетные системы (ПРО).

"Сармат" сменит стоящую на вооружении ракету "Воевода". Массо-габаритные характеристики МБР позволят размещать ее в уже существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры.

Комплекс "Авангард"

Кроме того, командующий РВСН рассказал о возможностях стратегического комплекса "Авангард", о котором также шла речь в сегодняшнем послании Путина.

По его словам, ракеты комплекса летят на гиперзвуковой скорости и могут маневрировать, обходя системы обнаружения. Применение в ходе полета различных маневров препятствует определению средствами ПРО траектории полета гиперзвукового блока и выдачу целеуказания на его перехват.

"Корпус блока изготовлен из композиционных материалов и обеспечивает стойкость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и защиту от лазерного облучения", - сказал Каракаев.