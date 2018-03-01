Что произошло за день: четверг, 1 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, особенно мощной в котором оказалась военная составляющая. Президент сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В заключении российский президент заявил, что новые образцы оружия РФ делают американскую систему ПРО и приближение военной инфраструктуры НАТО бессмысленными.

- В ответ на демонстрацию новых российских вооружений в ходе президентского послания в Петагоне заявили, что не относятся этому, как к чему-то необычному. Представитель Минобороны США Дана Уайт сообщила, что стратегия Вашингтона учитывает озвученные Путиным новые военные мощности России.

- "Газпром" получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. С 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" поставки газа осуществляться не будут.

- Министр обороны Сергей Шойгу официально подтвердил, что два российских истребителя пятого поколения Су-57 были на недолгое время отправлены в Сирию. Там они прошли боевые испытания, которые признаны успешными.

- Предполагаемый организатор контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук заявил через своего адвоката, что не намерен скрываться и рассматривает возможность приехать в Россию.

- Минфин РФ согласовал и тут же притормозил законопроект о введении уголовной ответственности за оборот денежных суррогатов.

- Россельхознадзор с 5 марта разрешил ввоз из Турции гранатов,баклажанов, перца, салата, тыкв, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных.

- Минкультуры поделилось с СПЧ интернет-ссылкой на пиратскую копию фильма "Смерть Сталина".