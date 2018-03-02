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Путин обвинил США в старте гонки вооружений

Гонка вооружений началась после выхода США из договора по ПРО, уверен российский президент

Путин обвинил США в старте гонки вооружений
Президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС, Марат Абулхатин

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Выход США из договора по ПРО (противоракетная оборона) стал началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО", - заявил Путин в интервью телеканалу NBC. Он назвал "пропагандой" заявления Вашингтона о начале холодной войны.

Владимир Путин сообщил, что Россия успешно провела испытания новейших систем стратегического оружия, признав, что часть его еще требует доработки, а часть готова к действию.

В Послании Федеральному Собранию в четверг Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").

В Пентагоне ранее ответили, что представленная Путиным информация о новом оружии не изменит стратегию США в том, что касается вооружений и разработок, так как все новые российские разработки уже учтены в военной стратегии США. В то же время представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт на брифинге в ведомстве, комментируя заявления российского лидера в Послании к Федеральному Собранию, обвинила Россию в нарушении существующих договоров.

"Россия более десятилетия разрабатывает дестабилизирующие оружейные системы, и это прямое нарушение своих обязательств по договорам", - сказала Нойерт на брифинге, уточнив, что в частности, речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Что касается США, то, она сказала: "Мы полностью соблюдаем договоры. Мы остаемся в рамках соглашений".

Теги: Владимир Путин, США, Россия
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