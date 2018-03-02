Житель Камчатки пойдет под суд за продажу фашистских кортиков

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В суд передано уголовное дело 52-летнего жителя Елизовского района Камчатского края, продавшего полицейскому два кортика времен Третьего рейха, сообщает в пятницу пресс-служба краевой прокуратуры.

"Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт холодного оружия)", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

По данным прокуратуры в апреле прошлого года обвиняемый разместил в одном из интернет-мессенджеров объявление о продаже двух кортиков. Один из них - кортик офицеров Военно-морского флота Германии образца 1938 года, другой - армейских офицеров Германии образца 1935-1943 годов. По заключению экспертов эти кортики относятся к холодному оружию колющего действия. Продавец не являлся их владельцем, лицензии на коллекционирование такого оружия не имеет

"В конце июля 2017 года, находясь в личном автомобиле на парковке у одного из торговых комплексов краевого центра, он продал кортики за 72 тысячи рублей сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка" , после чего сразу был задержан", - подчеркивают в надзорном ведомстве.