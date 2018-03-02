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На Сахалине из-за мощного циклона отменили 15 пригородных поездов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В связи с прохождением мощного циклона на юге Сахалина и западном побережье в субботу отменены 15 пригородных пассажирских поездов, сообщается в пятницу на сайте АО "Пассажирская компания "Сахалин".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 марта отменяются пригородные поезда: Томари - Холмск и обратно, Чехов - Холмск и обратно, Южно-Сахалинск - Томари и обратно, Южно-Сахалинск - Тихая и обратно, Тихая - Поронайск и обратно, Пять Углов - Южно-Сахалинск и обратно, Южно-Сахалинск - Дальнее и обратно, Южно-Сахалинск - Быков и обратно", - говорится в сообщении.

Компания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что в пятницу из-за метели отменены 15 пригородных поездов этих же направлений.

Сахалин находится под влиянием мощного циклона, в южных и центральных районах острова бушуют сильные метели. Отменены занятия в школах, закрыты автодороги, не работает паромная переправа. В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны и отменены более 20 рейсов.

Теги: Россия, Сахалин
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