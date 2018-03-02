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Мосгорсуд отложил на 16 марта заседание по делу националиста Поткина

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 16 марта продолжит рассмотрение жалоб на приговор бывшему лидеру запрещенного в России националистического "Движения против нелегальной иммиграции" Александру Поткину (Белову), осужденному по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахстанского БТА-банка.

"Отложить заседание на 16 марта в 11:00 в связи с тем, что суду необходимо дополнительно изучить ходатайства, представленные адвокатом Поткина", - говорится в решении коллеги Мосгорсуда.

Как следует из материалов дела, защита Поткина попросила суд повторно исследовать ряд доказательств, положенных в основу приговора для их исключения как недопустимых и полученных "не процессуальным путем".

Мещанский суд 24 августа 2016 года приговорил Поткина к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей, признав его виновным по нескольким "экстремистским" статьям (ч. 2 ст. 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, два эпизода по ч. 2 ст. 282 - возбуждение ненависти либо вражды организованной группой, ч. 1 ст. 282.1 - создание экстремистского сообщества), а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174). Также в полном объеме был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны - казахстанского БТА-банка на 4,9 млрд рублей.

Следствие и суд первой инстанции установили, что в период с 2012 по 2014 годы Поткин в составе группы лиц "разработал схему и совершил ряд действий, направленных на легализацию имущества, полученного преступным путём". В частности, со своими соратниками от имени Мухтара Аблязова (экс-владельца БТА-банка) он несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами.

Кроме того, суд признал националиста виновным в подготовке акции "Злой казах", тренинги по которому для подготовки "цветных революций" проводились в Киргизии. При этом заказы, по версии обвинения, Поткин получал от Аблязова.

Позднее Мосгорсуд смягчил наказание оппозиционеру, вернув дело о легализации имущества в прокуратуру и объединив в одно несколько "экстремистских" обвинений. В итоге Поткину было назначено окончательное наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.

Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в президиум Мосгорсуда, который 17 января 2018 года вернул дело в апелляционную инстанцию на пересмотр, при этом оставив без изменений приговор в части возврата дела о легализации преступных доходов в надзорное ведомство.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" адвокат Поткина Иван Миронов, следственные действия по возвращенному делу уже завершены. В окончательной редакции нового обвинения оппозиционеру, по словам защитника, инкриминируется попытка легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 30 - ч. 4 ст. 174 УК РФ) с суммой ущерба в 300 млн рублей, а не 4,9 млрд, как было ранее.

Сам Поткин настаивает на своей невиновности по всем инкриминируемым ему преступлениям, что, по его словам, подтверждается материалами дела и показаниями свидетелей. Он утверждает, что не знаком с Аблязовым, в каких-либо его финансовых схемах не участвовал, не занимался экстремистской деятельностью, а организовывал встречи по обмену опытом протестной деятельности.

Теги: Мосгорсуд, Александр Поткин, Мухтар Аблязов, БТА-банк
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