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Правительство назначило Ростелеком оператором единой системы биометрических данных россиян

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому ПАО "Ростелеком" с 30 июня будет оператором единой системы биометрической идентификации граждан России.

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Это следует из распоряжения правительства РФ от 22 февраля, которое опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу.

"Возложить на "Ростелеком" функции оператора единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российский Федерации", - говорится в документе.

Ввод единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля. Сейчас ее тестируют более 20 российских банков. В пресс-релизе госоператора отмечается, что перечень банков, которые будут использовать систему с момента ее запуска, сформирует Центробанк РФ.

"Документ предполагает, что "Ростелеком" обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов", - говорится в сообщении компании.

Ранее "Ростелеком" сообщал, что в дальнейшем система будет расширяться на сферу получения госуслуг, здравоохранение, образование, ритейл и другие.

В системе используется два параметра - голос и фотоизображение. Система размещена в "облаке" "Ростелекома", банки получат к ней доступ через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Пользовательские данные будут передаваться по каналам, защищенным отечественными криптоалгоритмами. Вендоры биометрического оборудования также российские.

Теги: Ростелеком
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