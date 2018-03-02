Черноморскую морскую свинью выбросило на берег в Батуми

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Батуми зафиксирован очередной случай выброса на берег морского млекопитающего.

Как сообщает в пятницу Департамент рыболовства и мониторинга Черного моря Грузии, на берег выбросило черноморскую морскую свинью (Phocaena phocaena relicta), которую также называют тупомордым или азовским дельфином.

С начала года это уже седьмой случай на черноморском побережье Грузии.

По данным департамента, причиной гибели морского млекопитающего, возможно, стало загрязнение окружающей среды или болезнь.

На прошлой неделе Департамент рыболовства и мониторинга Черного моря Грузии сообщал о гибели дельфина-белобочки (Delphinus delphis) рядом с Батуми. Тогда сообщалось, что дельфин погиб, предположительно, попав под винт судна.

В 2017 году на побережье Черного моря в Грузии было зафиксировано 98 случаев выбросов на берег морских млекопитающих.