Попавший в ДТП с девятью жертвами в Башкирии грузовик оказался сильно перегружен

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Попавший в Башкирии в ДТП с девятью погибшими грузовик с полуприцепом следовал с перегрузом более 50% от допустимой нормы, сообщается на сайте Ространснадзора в пятницу.

Сотрудники Западно-Уральского межрегионального управления ведомства в ходе проверки ООО "Дортрансстрой" - собственника грузовика, перевозившего щебень по маршруту Сатка - Уфа 27 февраля, провели контрольное взвешивание транспортного средства.

"По результатам взвешивания установлен факт превышения установленных допустимых норм нагрузки на четырех осях транспортного средства на величину более 50%. Также установлено превышение полной массы транспортного средства относительно действующих норм. При нормативе по общей массе транспортного средства, имеющего шесть осей и более, в 44 тонны, фактическая масса взвешенного транспортного средства составила 70,04 тонны", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в товарно-транспортную накладную были внесены недостоверные сведения: указана масса груза 45 тонн, а фактически грузовик вез 51,04 тонны щебня, отмечается в сообщении.

В отношении грузоперевозчика и грузоотправителя возбуждены дела об административном правонарушении по статье 12.21.1 КоАП РФ.

Грузовик МАН и микроавтобус "Мерседес Спринтер" столкнулись днем 27 февраля на федеральной автодороге М5 на 1546 км, близ Улу-Теляка.

Водитель микроавтобуса, житель Челябинской области, а также восемь пассажиров, в возрасте от 20 до 66 лет, жители Башкирии и Челябинской области, погибли на месте происшествия. Еще четыре человека пострадали.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с заносом прицепа, груженного щебнем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).