Напавших в сентябре на КПП в Северной Осетии задержали

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на пост полиции в Северной Осетии в сентябре прошлого года, в результате которого были ранены трое полицейских, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Полицейские по крупицам восстановили картину произошедшего, опросили пострадавших, возможных свидетелей. В результате комплекса мероприятий были установлены личности и местонахождение нападавших. Оба фигуранта были задержаны. Ими оказались ранее судимые жители села Кизляр Моздокского района Северной Осетии в возрасте 23 и 25 лет", - сказала Волк.

При обыске в домах подозреваемых были изъяты наркотики и оружие, использовавшееся при нападении.

"Позже неподалеку от обочины автодороги Моздок - Кизляр сотрудники полиции обнаружили тайник. В пластиковой емкости находились два металлических предмета, похожих на пистолеты, обрез охотничьего ружья, более 70 патронов различного калибра, две маски", - сказала Волк. На фигурантов возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ, добавила она.

В сентябре прошлого года неизвестные обстреляли пост полиции в Моздокском районе Северной Осетии и, ранив трех полицейских, скрылись.