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В Свердловской области пособница ритуального убийцы получила 12 лет колонии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Верхнепышминский городской суд Свердловской области приговорил к 12 годам лишения свободы пособницу киллера, который был осужден год назад, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ в пятницу.

По данным ведомства, мужчина с 2003 года убивал предпринимателей Екатеринбурга по заказам их конкурентов. Также в 2014 году при пособничестве своей знакомой он совершил ряд ритуальных убийств.

Подельники спаивали своих жертв и вывозили в лес, где уже были готовы "ритуальные площадки". Там они специальным ножом убивали их.

"Сообщница, которая также изучала религиозно-мистические верования, подбирала жертв для кровавых ритуалов и помогала заметать следы преступлений, признана виновной по ч. 5 ст. 33, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Между тем, как сообщалось, 10 марта 2017 года Верхнепышминский городской суд признал бывшего сотрудника органов внутренних дел Арсена Байрамбекова виновным по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и приговорил его к 13 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 1,5 года.

По версии следствия, Байрамбеков в 2002 и 2010 годах за вознаграждение застрелил двух екатеринбургских предпринимателей. Заказчики обоих преступлений уже привлечены к уголовной ответственности.

Согласно данным СКР, Байрамбеков увлекался изучением оккультных обрядов и в 2014 году, соблюдая каноны жертвоприношения, убил четверых бездомных, злоупотреблявших спиртным. Убийства совершались ночью в лесу у костра, в выложенном из камней кругу при чтении молитв.

По результатам психолого-психиатрических экспертиз обвиняемый признан вменяемым.

Установлено также, что до совершения преступлений Байрамбеков год служил в патрульно-постовой службе милиции в Дагестане.

В октябре прошлого года Свердловский областной суд оставил приговор без изменения.

Теги: Арсен Байрамбеков
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