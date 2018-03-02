Путин заявил об использовании Россией отечественных технологий при создании нового оружия

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Технологии нового российского оружия, в том числе ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард", Россия не своровала, это удалось создать благодаря тесной кооперации науки, конструкторов и производственных предприятий всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я попросил принести мне список людей, которых нужно отметить и наградить. Мне принесли несколько листов, где убористым шрифтом были не люди, а предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Я перелистал и говорю: что такое? Мне главный конструктор говорит: это наша кооперация. Если не было бы одного из них, изделие бы не состоялось", - сказал Путин в пятницу на медиафоруме ОНФ.

Президент подчеркнул, что в этот момент он осознал очень важную вещь, "которая заключается в том, что мы не утащили где-то что-то, что-то с чем-то свинтили, а это результат работы научной сферы, конструкторских бюро и производственных предприятий чуть ли не по всей стране - это десятки предприятий и тысячи работающих".

Уникальные материалы

Президент РФ также отметил, что разработка новейших вооружений, таких, как "Авангард", стала возможна и благодаря наличию у России современных материалов, создать которые другим странам пока не удается. "Это стало возможным после того, как появились современные материалы. Без современных материалов это было бы невозможно. Мы же работали над ним долго. Я об этом сказал еще в 2004 году, а сейчас 2018-й", - сказал Путин.

Президент РФ добавил: "И в других странах, мы знаем, тоже пытались это сделать, но, судя по всему, пока не получается в силу различных причин, а у нас получилось, потому что материалы есть".

Путин, в частности, привел в пример ракету глобальной дальности и необитаемый подводный аппарат, работающие на атомных энергоустановках. Он отметил, что новейший подводный аппарат в 200 раз быстрее выходит на боевую мощность, чем современные подлодки, и при этом разгоняется быстрее всех надводных сегодняшних кораблей. "Это невероятно", - сказал президент.

Путин назвал комплекс "Авангард" "фантастикой". "Идет как метеорит, температура на поверхности изделия 1600-2000 градусов по Цельсию, уходит вверх-вниз и вправо-влево на тысячи километров, и все работает, сигнал проходит", - рассказал президент.

Накануне в послании Владимира Путина Федеральному собранию был сделан особый акцент на военном аспекте. Президент сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана"). Видеозапись испытания новой МБР была продемонстрирована в ходе послания.

В заключении Путин заявил, что новые образцы оружия РФ делают американскую систему ПРО и приближение военной инфраструктуры НАТО бессмысленными.