ОНФ собрался бороться с необоснованными отказами в аккредитации журналистов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Общероссийский народный фронт (ОНФ) займётся разработкой мер по предотвращению необоснованных отказов в аккредитации журналистов, сообщила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

"Органы власти, создавая препятствия на пути получения аккредитации, не дают журналистам возможности полноценно исполнять свои профессиональные обязанности, а местным жителям - получать в СМИ необходимую информацию о работе чиновников и депутатов. Нам очевидно, что эту проблему надо решать на законодательном уровне", - сказала Костенко журналистам в кулуарах медиафорума ОНФ.

"Мы считаем, что необходимо на федеральном уровне разработать типовые правила аккредитации или прописать дополнительные требования к институту аккредитации в законе о СМИ, заложив дополнительные принципы, предъявляемые к институту аккредитации", - добавила она.

По словам Костенко, движение обсудит с Минкомсвязи возможность разработки министерством единого подхода к аккредитации журналистов.

Она сообщила, что такие меры могут быть разработаны уже до конца весенней сессии Госдумы РФ.

Костенко подчеркнула, что медиафорум ОНФ ещё раз доказал, что президент и региональные журналисты говорят на одном языке, а региональные СМИ стали полноценным партнером президента и ОНФ по решению самых острых проблем страны.