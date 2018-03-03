Олимпийский BMW X4 выставлен на продажу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Автомобиль BMW X4, полученный за участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, выставлен на продажу на портале auto.ru, обращает внимание издание "Советский спорт".

"Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики", - говорится в объявлении , размещенном от имени Александра Петрова.

Машина продается за 4 млн рублей.

Еще до награждения в прессе сообщалось, что золотые медалисты зимней Олимпиады получат BMW X6, серебряные - X5 и бронзовые - X4. Однако позже выяснилось, что среди наградных машин были только BMW X4 и X5.

Автомобили - традиционный подарок российским спортсменам-победителям Олимпиад. В 2010 и в 2012 годах олимпийцам дарили Audi, в 2014 году - Mercedes, в 2016 году - BMW X6, X4 и X3. В эти годы некоторые призеры также продавали свои автомобили вскоре после награждения.