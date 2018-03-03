Поклонская предложила названия для новейших российских вооружений

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила свои версии названий для новейших российских систем вооружения, о которых президент РФ рассказывал в своем обращении к Федеральному собранию.

"Я предлагаю дать название "Крым" боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату - название "Севастополь" (в память об историческом событии воссоединения Русских земель современного периода)", - написала она на своей странице в сети "ВКонтакте".

Поклонская также поддержала идею главы Чечни Рамзана Кадырова, который предложил назвать "Пальмирой" новую российскую крылатую ракету с ядерной энергетической установкой.

Выступая перед Федеральным собранием, Владимир Путин призвал всех желающих предлагать свои версии названия для новых видов вооружений на сайте Минобороны.