Непогода задержала на границе с Украиной в Белгородской области около 200 фур

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Около 200 грузовиков не могут выехать из России на Украину через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Нехотеевка в связи с плохими погодными условиями, сообщает пресс-служба Белгородской таможни в субботу.

"Более 40 фур, уже оформленных на выезд из РФ, не имеют возможности покинуть пункт пропуска. Украинская сторона значительно снизила интенсивность приема транспортных средств в связи с погодными условиями и состоянием дорог на территории Украины", - говорится в сообщении.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, последние сутки МАПП Нехотеевка работал в обычном режиме, но с утра в субботу украинская сторона практически остановила прием автомобилей, поэтому возникла очередь.

При этом другие пункты пропуска Белгородской таможни - МАПП Шебекино и МАПП Грайворон работают в штатном режиме.

По состоянию на 8:00 по Москве 3 марта через МАПП Нехотеевка за сутки проследовало: на въезд - 32 автобуса, 77 грузовиков, 978 легковых транспортных средств, на выезд - 30 автобусов, 119 грузовиков, 1 тыс. 261 легковых автомобилей.