РФ специально делала утечку о разработке автономных подводных аппаратов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности была сделана специально, сообщил в субботу российский военно-дипломатический источник.

"Несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности. Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно", - сказал он.

По словам источника, цель той утечки - "побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности".

Кроме того, Россия уже создала малогабаритную ядерную энергетическую установку для крылатых ракет неограниченной дальности и автономных подводных аппаратовк.

"Эти технологии разработаны и реализованы сегодня только Россией", - сказал он.

"В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы", - сказал источник.