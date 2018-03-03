РФ специально делала утечку о разработке автономных подводных аппаратов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности была сделана специально, сообщил в субботу российский военно-дипломатический источник.
"Несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности. Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно", - сказал он.
По словам источника, цель той утечки - "побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности".
Кроме того, Россия уже создала малогабаритную ядерную энергетическую установку для крылатых ракет неограниченной дальности и автономных подводных аппаратовк.
"Эти технологии разработаны и реализованы сегодня только Россией", - сказал он.
"В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы", - сказал источник.
В послании Федеральному Собранию в четверг 1 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").
Путин заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.