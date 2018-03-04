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Школы Ингушетии получат новые учебники по истории вместо изъятых из-за ошибок

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Власти Ингушетии решили с начала учебного года выпустить новые учебники по истории края из-за орфографических и стилистических ошибок, об этом написал глава республики Юнус-Бек Евкуров на своей странице в социальной сети Инстаграм.

"В пособии было много ошибок - убедился, насколько халатно отнеслись к его составлению. К следующему учебному году будут выпущены новые учебники с учетом исправлений", - пишет ингушский лидер. Евкуров сообщил, что работа над изданием нового учебника по истории Ингушетии проведена министерством образования республики и Ингушским научно-исследовательским институтом.

Как сообщалось ранее, в середине августа 2017 года в школы республики поступили новые учебники по истории Ингушетии. В партию вошли пособия для 5, 6, 7-9 и 10 классов, в которых отражены важнейшие события, связанные с историей народа, культурой, искусством, архитектурой ингушей.

Они разработаны в соответствии с требованиями министерства образования и науки РФ, а также федеральной концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории и федеральным историко-культурным стандартам.

С начала нового учебного года новый предмет "История Ингушетии" был включен в школьную программу. В сентябре власти изъяли учебные пособия в связи с выявлением в них орфографических и стилистических ошибок, отсутствием конкретики по ряду исторических событий. Нарекания касались издательства, выпустившего столь большую партию некачественной продукции.

Ингушский лидер раскритиковал ответственных чиновников за слабый контроль над изданием учебников и потребовал доработать их с учётом замечаний и рекомендаций и выпустить новые.

Теги: Игушетия
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