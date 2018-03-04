Аэропорт Ростова-на-Дону после непогоды возобновил работу в обычном режиме

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Все авиарейсы, задержанные в субботу в аэропорту Ростова-на-Дону "Платов" из-за непогоды, по данным онлайн-табло аэропорта, вылетели и прилетели.

Вместе с тем, в настоящее время, по данным онлайн-табло, задерживаются два рейса из Москвы в Ростов-на-Дону.

Кроме того, как сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, в регионе сняты все ограничения на движение пассажирского транспорта по автодорогам, введенные накануне из-за неблагоприятных погодных условий. "В 04:15 по Москве воскресенья открыто движение пассажирского транспорта по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером из-за ледяного дождя и сильного ветра в ростовском аэропорту "Платов" задерживалось девять рейсов на вылет и прилет.

Также из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег, гололед и сильный ветер) в Ростовской области были введены ограничения для движения пассажирского транспорта на восьми автодорогах, в том числе, на федеральной трассе М-4 "Дон".