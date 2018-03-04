Рейс NordWind из Москвы в Канкун задержали почти на 17 часов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Чартерный рейс авиакомпании NordWind N4 3515 Москва - Канкун (Мексика) задержан в воскресенье почти на 17 часов, следует из информации онлайн табло московского аэропорта "Шереметьево".

Рейс должен был вылететь из Москвы в воскресенье в 4:20 по московскому времени. Новое время вылета - 21:00. Таким образом, задержка составит минимум 16 часов 40 минут.

Пассажиры рейса в соцсетях сообщают, что вылет был перенесен по причине неисправности воздушного судна. "Пассажиры рейса 3515 Москва - Канкун просидели четыре часа в неисправном самолете, который так и не смог вылететь в Канкун. В самолете были проблемы с электричеством. В туалете не было воды. Людей довели до критического состояния, но так и не выпускали из самолета. Мы просили выпустить нас на воздух, т.к. в самолете не работала система кондиционирования. Через четыре часа с лишним подогнали трап и нас отвезли в аэропорт и объявили, что рейс задерживается", - написал один из пассажиров.

Соответственно, задерживается также вылет рейса N4 3516 Канкун - Москва. По расписанию он должен был прилететь в Москву в понедельник в 7:20 утра.