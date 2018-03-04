Что произошло за день: воскресенье, 4 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Газета The Financial Times сообщила, что компания Royal Dutch Shell доставит танкер с российским сжиженным природным газом с Ямала в Великобританию, которая в последние недели столкнулась с угрозой дефицита голубого топлива.

- Мужчина плеснул водой в лицо Ксении Собчак на мероприятии в центре Москвы. Мужчина задержан.

- За ночь в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в марте составляет 34 мм. Всего же прирост осадков на главной метеостанции на ВДНХ за неполные сутки составил около 30% месячной нормы. Столичные власти предупреждают, что следующий мощный снегопад придет в город 7-8 марта. Сергей Собянин констатировал, что для такого объема снега в городе нет снегоплавильных мощностей и даже теоретически создать их невозможно.

- Владимир Путин в интервью NBC заявил, что правительство России никогда не выдаст граждан страны, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках.

- В Италии проходят парламентские выборы. Активистка Femen разделась на избирательном участке в Милане, когда туда пришел проголосовать лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

- 31-летний футболист итальянской "Фиорентины" Давиде Астори найден мертвым в гостиничном номере. Причины смерти не сообщаются.

- Подростки распивали алкоголь в подмосковном лесу. Один 15-летний подросток погиб от переохлаждения, еще одна девушка госпитализирована.

- Российский боксер полутяжелого веса защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив соотечественника Игоря Михалкина.