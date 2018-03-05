Воспитанники детского сада в Магадане пострадали из-за сломанной бактерицидной лампы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Несколько воспитанников детского сада в Магадане получили микротравмы глаз из-за использования непригодной бактерицидной лампы, сообщила прокуратура региона. В ходе проверки, проведенной ведомством по обращению местной жительницы, установлено, что воспитатель случайно включила в помещении, в котором находились воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой.

"Лампа была непригодной для использования, ее вовремя не демонтировали. В результате восемь воспитанников учреждения получили микроожоги глаз", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство отмечает, что дети получили травмы в результате нарушения инструкции по охране жизни и здоровья детей и техники безопасности, допущенных сотрудником детсада.

Прокуратура потребовала от заведующего детским учреждением устранить нарушения федерального законодательства об охране здоровья и образовании.

В настоящее время бактерицидные лампы демонтированы.