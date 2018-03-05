Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Южно-Сахалинске снят режим ЧС, введенный в пятницу из-за циклона, работы по ликвидации последствий стихии продолжаются, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии областного центра.

"Режим ЧС, введенный в областном центре 2 марта, снят. Каждую ночь на расчистку и вывоз снега выходят свыше 200 единиц техники. Днем интенсивность работ снижается. На центральных улицах города практически завершена расчистка всех полос движения и тротуаров. Идет работа на второстепенных улицах. Вывоз снега выполняется преимущественно ночью, чтобы не создавать помех транспорту", - говорится в сообщении.

Основной упор сейчас сделан на расчистку частного сектора, планировочных районов и сел. Работы осложняет большое количество выпавшего снега, отмечает пресс-служба.

Так, например, в селе Березняки и на дороге в поселок Елочки высота сугробов доходит до трех метров. "Требуется время, чтобы пробиться к отдаленно стоящим домам. В целом пока дороги расчищены "в один ковш". Работы продолжаются", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, в ночь на пятницу Сахалин оказался под влиянием мощного циклона, который принес сильные метели и ураганный ветер. На юге острова были закрыты все автодороги, отменены все автобусные рейсы между городами, в областном центре не работал общественный транспорт. Были отменены все поезда, в аэропорту Южно-Сахалинска были задержаны около 30 рейсов, почти сутки не работала паромная переправа между Сахалином и материком.